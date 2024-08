PO Valdarno il dottor Ugo Pezzotti nuovo direttore di Nefrologia e Dialisi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 3 agosto 2024) Arezzo, 2 agosto 2024 – Conferito l’incarico diUOSD (Unità Operativa Semplice Dipartimentale) didel P.O. delalUgo. Si tratta di un incarico all’insegna della continuità, visto che il- la cui nomina sarà operativa a partire dal 16 agosto - è dal 2008 in forza alla UOdell’ospedale La Gruccia di Montevarchi. Laureatosi in Medica e Chirugia a Siena nel 2001, si specializza, sempre a Siena, innel 2006. Dal 2001 al 2004 ha lavorato in Medicina Interna e al centro di Diagnosi e Cura dell'Ipertensione arteriosa al Policlinico le Scotte di Siena. Tra il 2003 e il 2006 ha svolto incarichi di guardia medica presso l’USL 7 di Siena, l’USL di Grosseto e l’USL di Sondrio. Nel 2007 lavora prima a Empoli e poi a Pistoia nel reparto di