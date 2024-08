Pistola orologi e macchine fotografiche | ladri svaligiano gli appartamenti di Roma

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di sabato 3 agosto 2024), 3 agosto 2024 – È frutto di un piano dedicato al contrasto dei furti in appartamento l’arresto di 2 georgiani da parte della Polizia di Stato, con il conseguente ritrovamento di varia refurtiva, tra cui una. In vista del periodo estivo è stato intensificato il controllo del territorio, proprio per fronteggiare il fenomeno dei furti in appartamento, in chiave preventiva, ed è stato pianificato un coordinamento costante degli uffici investigativi per dare una pronta risposta in termini di repressione. Proprio grazie a questa sinergia, partendo da un’operazione del commissariato Vescovio, in coordinamento con il Distretto Ponte Milvio ed il commissariato Tuscolano, si è giunti al risultato di cui sopra.