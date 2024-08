Olgiate investita in monopattino | era in contromano Ora rischia pure la multa

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 3 agosto 2024)Molgora (Lecco), 3 agosto 2024 –incon il. Una donna di 35 anni nella mattinata di oggi è statada un automobilista. L'incidente è successo aMolgora. La 35enne stava percorrendo uno stretto senso unico dalla parte sbagliata: dalla direzione giusta arrivava invece un automobilista, che se l'è trovata davanti all'improvviso e non è riuscito né a spostarsi, a causa della strettoia, né a frenare in tempo. La monopattinista è stata sbalzata sul cofano della macchina e poi a terra, sull'asfalto. L'hanno soccorsa i sanitari dell'autoinfermieristica di Areu con i volontari della Croce rossa italiana diMolgora. Dopo la prima assistenza e dopo averla condizionata in sicurezza, la 35enne è stata trasferita d'urgenza in ospedale, al Pronto soccorso dell'ospedale di Merate.