Moto2 Ogura ferma Canet e torna in pole nelle qualifiche del GP Gran Bretagna

(Di sabato 3 agosto 2024) Aibeffa Arone firma la-positiondel GP. Il giapponese strappa per 52 millesimi il primato all’iberico, il pilota di MT Helmets – MSI ritrova la prima casella dello schieramento in quel di Silverstone interrompendo un digiuno che durava dal GP Malesia 2022. Dopo la Q1, segmento che ha visto come da copione Fermin Aldeguer (SpeedUp Racing) davanti ad Albert Arenas (QJMOTOR Gresini), Bo Bendsneyder (Pertamina Mandalika Gas Up Team) ed a Jeremy Alcoba (Yamaha VR46 Master Camp Team), è iniziata la lotta per lacon Aron(Fantic Racing) osservato speciale dopo il dominio imposto durante le prove libere. Lo spagnolo ha stabilito il secondo posto durante il primo giro veloce inserendosi davanti a Celestino Vietti (Red Bull KTM Ajo) ed alle spalle del giapponese Ai(MT Helmets – MSI).