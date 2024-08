Moto2 GP Gran Bretagna 2024 griglia di partenza e risultati qualifiche | pole position per Ogura

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 3 agosto 2024) Il circuito di Silverstone ospita ilPremio di, decima tappa del motomondiale. Latorna in azione, assieme a Moto3 e a MotoGP, dopo tre settimane di stop, dovute alla pausa estiva. Il campionato entra così nella sua seconda metà, con Garcia che guida la classifica con 147 punti, sette in più di, suo diretto inseguitore. Il fine settimana inglese si rivela così un importante round, che potrebbe decidere l’andamento della stagione. Laentra nel vivo dell’azione con la sessione di, che vedeottenere la prima posizione sulladi. La seconda piazza viene occupata da Canet, mentre è terzo Moreira.A. (MT Helmets MSI) Canet A. (Fantic Motor) Moreira D. (Italtrans Racing Team Kalex) Vietti C. (Red Bull KTM Ajo) Dixon J. (Gasgas Aspar Team) Arenas A. (Qjmotor Gresini) Gonzàlez M.