Mancano le stecche Ingessata una gamba con la scatola di cartone Ora indaga la Procura

(Di sabato 3 agosto 2024) PATTI (Messina) Sembra di essere piombati in un ospedale in cui si sono interrotte, per una guerra in corso, le linee di rifornimento di materiale sanitario. Il Civico "Barone Romeo" di Patti è proprio così, solo che lì intorno non c’è alcuna guerra e la bellissima Patti dal mare turchese, a 12 chilometri da Messina, non è affatto tagliata fuori dalla civiltà. Eppure, nell’ospedale intitolato al barone-filantropo Ignazio Romeo, sembra di vivere in una surreale eterna precarietà. Sì, perché un giovane di 30 anni, Elia Natoli, si è visto immobilizzare la, con il perone fratturato a seguito di un incidente in moto sabato notte, con unda imballaggio, a causa della mancanza diper l’ingessatura.