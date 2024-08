Ladri ancora in azione Stavolta il furto avviene nella pizzeria Rosmarino

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 3 agosto 2024) Sono entrati innottetempo i malviventi che avevano preso di mira la’, nel quartiere Marina Picena, per niente preoccupati del fatto che l’attività si trovasse proprio davanti al piazzale della chiesa di San Pio X, sotto una delle tante palazzine della zona. Per entrare nel locale, sono passati da una finestra: "L’unica che non è collegata all’allarme e quindi sono riusciti ad eluderlo" precisano i titolari. L’hanno sfondata, e una volta all’interno, hanno cominciato a rovistare, mettendo un po’ a soqquadro, arraffando quei pochi spiccioli del fondo cassa, un telefono dell’attività e il monopattino della loro bambina. La scoperta della visita notturna del tutto indesiderata, ieri mattina quando i proprietari sono andati al lavoro. "Si tratta del secondodi quest’anno e il decimo in 10 anni dell’attività. E ogni volta ci ritroviamo a pagare i danni.