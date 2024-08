Khelif idolo della sinistra | Come Owens con Hitler Abbate la spara grossa

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 3 agosto 2024) Il tifo impazza mentre a Parigi incrociano i guantoni Imanee Luca Hamori. La prima è l'algerina al centro delle polemiche per l'ammissione del Cio, l'altra è l'avversaria ungherese che la sfida ai quarti di finale del torno 66 kg dopo il ritiro di Angela Carini nel primo match. Fulvio, scirttore enostrana, a pochi minuti dall'inizio dell'incontro twitta: "Imaneoggi sul ring con l'ungherese Hamori. Tifiamo per lei, cosìa Berlino nel 1936 avremmo tifato Jesse", è il paragone usato dal saggista che la butta in politica. "Imane sta al tempo del fascista Orbán quanto Jessestava al tempo di. Forza Algeria!", scriveprovocando la reaqzione di tanti utent. Per lo più negativa, con molti commentatori che si dicono in disaccordo con l'uscita politico-pugilistica.