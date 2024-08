Jacobs secondo nella sua batteria dei 100 metri è in semifinale | Non mi sono piaciuto Avanti anche l’altro italiano Chituru Ali

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 3 agosto 2024) Qualificato alle semifinali con 10.05. Non è una prestazione super quella di Marcell, ma vale comunque la qualificazione alladei 100alle Olimpiadi di Parigi, che si disputeranno domani. Il campione olimpico è partito abbastanza male, per poi migliorare nel corso della seconda parte di gara, dove sembra avercontrollato la sua andatura, senza strafare. Al traguardo è arrivato, alle spalle del nigeriano Kayinsola Ajayi che ha vinto in 10.02. “Non miper niente, le sensazioni nonstate ottime.rimasto pesanteprima parte di gara, però l’obiettivo era comunque qualificarsi per domani” ha dettoa RaiSport subito dopo la gara. “Domani è un altro giorno,fase di riscaldamento cercherò di rifinire le ultime due cose che non hanno funzionato – ha continuato – Ma ripeto l’importante era qualificarsi.