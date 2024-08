Dove mangiare le migliori busiate alla trapanese | 7 ristoranti scelti dal Gambero Rosso

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di sabato 3 agosto 2024) Fra i diversi formati di pasta siciliani noti in tutto il mondo ci sono indubbiamente anche le, una via di mezzo tra bucatini e fusilli. Lunghe circa cinque-otto centimetri, sono attorcigliate su sé stesse in una spirale parecchio stretta che lascia un piccolo buco nel centro. Questo tipico formato di pasta originario della Sicilia occidentale, in particolare della provincia di Trapani, è diventato parte della cultura gastronomica della Sicilia. Secondo alcuni studiosi di storia locale, le prime attestazioni della loro presenza nell’isola sono databili a partire dal X secolo d.C. Sono preparate a mano unendo farina di grano duro coltivato sull’isola e acqua. L’impasto viene poi tagliato in formelle, avvolte attorno al fusto di una pianta, chiamata “ampelodesmo”, graminacea tipica dei terreni aridi mediterranei, in dialetto siciliano il “buso”, da qui il nome