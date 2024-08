Cosa succede quando ci colpisce un fulmine?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di sabato 3 agosto 2024) Unè una scarica elettrica nell’atmosfera.si viene colpiti è come se fossimo attriversati da elettricità. Ilpiù pericoloso per gli uomini non è quello che si origina nelle nuvole, ma quello che scarica al suolo. Si tratta di un numero molto limitato di fenomeni, tuttavia, come avvenuto ad Alba Adriatica, in provincia di Teramo nelle ultime ore, può avere ripercussioni molto gravi. Se iluna persona a livello diretto, può anche subentrare la morte, nel caso in cui la corrente passi per il cuore provocando arresto cardiaco, evento che avviene nel 10% dei soggetti colpiti. La corrente può anche colpire i centri nervosi e del respiro, bloccando il funzionamento dei polmoni. Inoltre, possono esserci anche ustioni più o meno gravi a seconda dell’intensità della scarica elettrica chela vittima.