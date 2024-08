Commissione Camera a Orbetello | Pronto testo legge

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di sabato 3 agosto 2024): “”., sopralluogo dellaambiente delladei Deputati in elicottero in laguna, dove è in corso una strage di pesci Raccolti oltre 700 quintali di pesce ormai privo di vita. Il sindaco Andrea Casamenti ha chiesto gli interventi strutturali e i finanziamenti utili a mettere a sistema gli interventi necessari per garantire la buona salute dell’ecosistema lagunare. Laguna per la quale Regione Toscana ha firmato lo stato di calamità annunciando un milione. Per il sindaco Casamenti occorrono almeno 5 milioni annui. Ildi, fa presente il relatore Fabrizio Rossi, deputato toscano FdI, ne prevede uno. Marco Simiani, deputato toscano Pd, annuncia un emendamento per portare lo stanziamento ad almeno tre milioni.