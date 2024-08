Chi era il Passatore spietato e sanguinario | eppure resiste il mito del brigante cortese

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 3 agosto 2024) Dicono che certe notti quando il vento soffia dai primi contrafforti e si dirige impetuoso giù verso la pianura si avverte un sibilo musicale che assomiglia ad una voce lontana, non lamentosa, ma dal tono sicuro come di qualcuno che si sente padrone della foresta. Non c’è prova provata, il racconto rimbalza di bocca in bocca senza mai individuare chi abbia incrociato direttamente quella strana armonia che esce dai boschi, ma per chi ci crede è la voce del fantasma del Passator, al secolo Stefano Pelloni ( Boncellino di Bagnacavallo 4 agosto 1824 - Russi 23 marzo 1851), ilche ha terrorizzato e affascinato e divide ancora oggi la Romagna. E a duecento anni dalla nascita del bandito più famoso di queste terre, non si sa mai dove finisce la leggenda che si alimenta sempre di nuove sfumature e comincia la realtà.