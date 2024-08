Burocrazia e progetti dimenticati Perché la laguna di Orbetello sta affondando la triste storia del bacino

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 3 agosto 2024)(Grosseto), 3 agosto 2024 – I pesci incontinuano a morire. Dalla fine dell’era commissariale è il secondo disastro, dopo quello del 2015. Non è ancora chiaro come si intenda correre ai ripari nell’immediato, ma anche sul lungo periodo le strategie sono tutt’altro che definite. Ci sono proposte di legge in Parlamento da anni, ma le grandi questioni ancora irrisolte, per garantire allauna gestione che vada oltre l’affidarsi al maestrale, restano due: i soldi e i poteri. Quello che si aprì nei primi anni Novanta, proprio a seguito di una morìa di pesci, fu uno degli stati di emergenza più lunghi dellaitaliana. Nel tempo, l’ex sindacore Rolando Di Vincenzo riuscì a portare ala cabina di regia del commissariamento, e con questa i finanziamenti statali.