Atletica Pirati dei Caraibi | Santa Lucia e Dominica vincono due ori alle Olimpiadi! Alfred e Lafond immortali

(Di sabato 3 agosto 2024) La notte dei “dei” allo Stade de France. Potrebbe essere ricordata in questo modo la seconda giornata nell’impianto che ospita le gare dileggera delledi Parigi 2024: due medaglie d’oro sulle cinque messe in palio sono state conquistate da atlete provenienti da piccolissimi Paesi di questa zona geografica, che in passato non avevano mai festeggiato titoli a cinque cerchi. Gli Inni di Nazioni poco conosciute dal grande pubblico sono risuonati per la prima volta ai Giochi, con somma gioia di popolazioni numericamente paragonabili a quelle di centri medio-grossi dello Stivale. Julienha vinto la gara regina al femminile: la donna più veloce del Pianeta proviene da Saint(o, che dir si voglia), un’isola abitata da circa 180.