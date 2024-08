A che ora il ciclismo oggi alle Olimpiadi 2024 | programma 3 agosto tv percorso italiani in gara

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 3 agosto 2024), sabato 3, va in scena la prova in linea dimaschile. L’attesa a Parigi è finita, per una corsa attesissima che designerà il successore di Richard Carapaz. C’è un grande favorito per la medaglia d’oro: il campione del mondo in carica Mathieu Van der Poel. Si parte11.00 da Parigi, e dopo un tratto esterno si entrerà nel circuito cittadino della capitale transalpina. Saranno ben tredici le côtes di giornata. Pronti, via e subito la prima coppia di GPM: Côte des Gardes (1,9 km al 6%) e Côte de Saint-Germain-en-Laye (1 km al 5,5%), mentre dopo circa 80 chilometri toccherà alla Côte des Mesnuls (1,1 km al 6,1%). La Côte de Port-Royal (1 km al 5,5%), posta più o meno a metà, anticiperà il momento decisivo.