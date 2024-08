A che ora è la finale di Quadarella? 800 sl Olimpiadi Parigi 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

A che ora è la finale degli 800 metri stile libero con Simona Quadarella? La nuotatrice azzurra prova a riscattarsi dopo la delusione cocente arrivata con il quarto posto dei 1500. A Tokyo successe la stessa cosa e sulla distanza più corta riuscì a rifarsi. Oggi non sarà affatto facile e le sensazioni avute nel corso delle semifinali non sono delle migliori. Vedremo se riuscirà ad andare a medaglia anche in quest'occasione dei Giochi la nostra nuotatrice. A che ora nuota Simona Quadarella? 800 nuoto Parigi 2024 La finale degli 800 metri femminili in vasca è programmata per oggi, sabato 3 agosto, alle 21:09.