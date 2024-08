A che ora corre Jacobs in batteria oggi? 100 metri Olimpiadi Parigi 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 3 agosto 2024) A che ora sono le batterie dei 100con Marcellalledi? Ecco tutto quello che c’è da sapere per non perdersi nulla. Il campione olimpico in carico scende in pista per la prima fase di questo suo percorso di difesa del titolo allo Stade De France. Con lui, impegnato sulla stessa distanza anche Chituru Ali, rivelazione degli utlimi mesi di stagione. IL MEDAGLIERE DIREGOLAMENTO IL CALENDARIO GENERALE GIORNO PER GIORNO ITALIANI IN GARA GIORNO PER GIORNO A che oraMarcell? 100L’inizio delle batterie dei 100maschili è previsto per le 11:50 di, sabato 3 agosto. Sportface.it vi racconterà la gara in tempo reale con una diretta testuale, insieme a una cronaca al termine, le parole dei protagonisti e le immagini salienti.