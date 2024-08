Vincenzo è scomparso Il 14enne è uscito di casa all’ora di pranzo poi la telefonata choc al papà

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 2 agosto 2024) “Aiutateci a ritrovare”. Sono disperati i genitori di un ragazzo di 14 annidal 10 luglio. Del giovane si sono perse completamente le tracce dopo esseredi. Secondo la ricostruzione, si sarebbe allontanato intornodie da allora non è più tornato. Il suo cellulare risulta spento da quel giorno. Quello diServedio è un altro caso che spaventa l’Italia. Nel comune dove vive, ad Adelfia, in provincia di Bari, c’è molta preoccupazione. Tutto la cittadina di circa 16mila abitanti è coinvolto nelle ricerche, ma nonostante la mobilitazione generale, non si sono avute notizie del giovane. Nessuno sembra averlo visto. I genitori intanto hanno presentato regolare denuncia ai carabinieri. Pe le ricerche del 15enne è stato messo in campo anche un elicottero. Leggi anche: Il Suv sfonda la vetrina di un negozio, morti marito e moglie.