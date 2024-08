VIDEO IN – Pisa-Inter la partenza Non solo Taremi tra gli assenti

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 2 agosto 2024) L’sta partendo questa mattina da Malpensa per arrivare ain occasione della partita amichevole di questa sera. Ilin esclusiva dal nostro inviato sul posto Onorio Ferraro. AMICHEVOLI –è in programma quest’oggi in Toscana alle ore 19.30. Sarà la quarta amichevole dell’estate nerazzurra dopo le tre vittorie con Lugano, Pergolettese e Las Palmas lo scorso sabato a Cesena. Tali partite hanno avuto un minimo comun denominatore: i gol di Mehdi. Non c’è stata una gara senza almeno una rete dell’iraniano, che ha colpito già cinque volte. Oggi purtroppo sarà costretto allo stop, il motivo è l’infortunio riscontrato durante gli allenamenti.non ci sarà a causa del risentimento muscolare e tornerà disponibile tra qualche settimana., gli altri– Simone Inzaghi fa la conta in attacco, ma non. Mancheranno anche altri oggi.