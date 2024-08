Venezuela negato l’ingresso a due giornalisti del Tg1

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Adnkronos) – Il governo venezuelano ha espulso due giornalisti italiani del Tg1, il giornalista Marco Bariletti e il cameraman Ivo Bonato. Al loro arrivo all'aeroporto internazionale Simón Bolívar di Maiquetía, i due sono stati separati dagli altri passeggeri al controllo passaporti e successivamente espulsi, con l'obbligo di tornare in Italia. Bariletti e Bonato erano giunti in Venezuela per documentare le proteste esplose nel Paese dopo le controverse elezioni presidenziali. L'organizzazione internazionale Reporter Senza Frontiere accusa il governo del presidente Nicolás Maduro di ostacolare il lavoro dei giornalisti nazionali e internazionali. Maduro, in carica dal 2013, si è dichiarato nuovamente vincitore delle elezioni tenutesi la scorsa domenica. Tuttavia, l'opposizione rivendica la vittoria per il proprio candidato, Edmundo González.