Università di Firenze la grande offerta formativa | Ogni studente può trovare il suo percorso

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 2 agosto 2024), 1 agosto 2024 – “Abbracciamo un po’ tutte le aree del sapere.puòla proposta che fa al caso suo”. Così Ersilia Menesini, prorettrice alla didattica, orientamento e servizi agli studenti dell’di, presenta l’dell’ateneo. Sono 64 le lauree triennali, nove lauree magistrali a ciclo unico e 75 lauree magistrali. Questi i numeri che raccontano l’ampia scelta per chi si affaccia al mondo universitario. "E se si frequentano le lezioni in centro – dice Serena Zullo,ssa della laurea magistrale in Scienze dell’Economia – è possibile passeggiare tra capolavori assoluti celebrati in tutto il mondo, come la cattedrale di Santa Maria del Fiore e anche accedere a biblioteche maestose”.