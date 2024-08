UN SECOLO DOPO! Errani Paolini riportano il tennis italiano sul podio alle Olimpiadi | è finale nel doppio femminile!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 2 agosto 2024) Sarae Jasminescrivono un’altra pagina di storia delazzurro: per la prima volta in assoluto l’Italia giocherà unaper l’oro ai Giochi. Accadrà nel torneo didi Parigi 2024: la coppia testa di serie numero 3 liquida nel penultimo atto le ceche Karolina Muchova e Linda Noskova, sconfitte con un netto 6-3 6-2 in un’ora ed otto minuti di gioco. Già la partita odierna era storica: mai una coppia italiana era arrivata così avanti in un torneo olimpico, dato che l’unica medaglia vinta neldagli azzurri risaliva a Parigi 1924, quando Uberto de Morpurgo vinse il bronzo nel singolare maschile.