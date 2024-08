Tre scenari possibili | caso Osimhen la versione di Chiariello in diretta

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 2 agosto 2024) Un futuro tutto da scrivere: cosa farà Victor? Umberto, giornalista di Radio CRC, ha dato la sua: tre. Quello di Victorè untutt’altro che semplice da analizzare: l’attaccante nigeriano sembrava ormai pronto a partire alla fine della stagione, con la clausola rescissoria da 130 milioni che avrebbe dovuto agevolare le operazioni di partenza. Cosi, però, non è stato. L’attaccante nigeriano fa ancora parte della rosa del Napoli e non sembra ancora chiaro se e chi sia pronto a trattare col Napoli in maniera concreta. Il Paris Saint Germain è sembrata la squadra più interessata al giocatore, ma ad oggi non ci sono fumate bianche: i parigini cercano uno sconto sulla clausola, ad oggi impossibile da pagare praticamente per tutti (tranne che per i club della Saudi Pro League, ma anche qui ci sono tanti dubbi).