Torna il festival dell’Appennino con escursioni e teatro ’folle’

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 2 agosto 2024) Martedì 6 agostouno degli appuntamenti più attesi delsull’incantevole Lago di Gerosa di Comunanza con un’escursione panoramica ai piedi dei Monti Sibillini, un pomeriggio all’insegna dell’inclusività e per concludere il magico spettacolo della Compagnia dei Folli. Sabato 10 Agosto andremo ad Esanatoglia con duedi diversa difficoltà in cui risaliremo le acque dell’Esino: una inclusiva per tutti e una con percorsostico che ci porterà ad uno degli eremi più belli delle marche, l’eremo di San Cataldo, poi a concludere la giornata lo spettacolo della Compagnia Nando e Maila ’Sonata per tubi’. Questa edizione della manifestazione è caratterizzata da una ’espansione’ dei suoi tradizionali confini, promossa dal Commissario Straordinario Sisma 2016 Guido Castelli e dal Bim Tronto.