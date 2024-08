Tennis precedenti negativi per Musetti contro Djokovic Ma c’è una vittoria sulla terra rossa…

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 2 agosto 2024) Il rush di Lorenzoprosegue senza selezione di continuità. Il ragazzo di Carrara sta facendo sognare ilitaliano, riportandolo tra i migliori quattro del torneo delle Olimpiadi a distanza di quarant’anni, quando Paolo Canè fu bronzo con lo sport inserito ai Giochi come sport dimostrativo. Ora arriva uno scoglio bello pesante da affrontare, di nome Novak. Il serbo è alla ricerca dell’ultimo alloro che manca nella sua meravigliosa carriera: fino ad ora il numero 1 del seeding non ha ancora perso un set nella sua avventura olimpica, imponendosi senza problemi con Matthew Ebden, Rafa Nadal, Dominik Koepfer e Stefanos Tsitsipas. Anche se, per la partita di oggi, c’è da segnalare un problema al ginocchio affiorato negli ultimi giorni, su cui ha già dichiarato di voler giocare sopra.