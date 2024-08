Solidarietà in campo a San Giovanni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 2 agosto 2024) L’associazione ’Davide Pacassoni’ non va mai in vacanza. Anche nel periodo estivo sono tante le attività svolte dalla onlus a Sanin Marignano, coinvolgendo bambini, ragazzi e adulti con disabilità. Per tutto il mese di luglio l’associazione ha organizzato sfide e lezioni di basket al campetto di via Siena e non sono mancate visite al parco inclusivo della casa residenza per anziani. L’Assessore alla cultura Federica Cioppi e il consigliere Lorenzo Bartolini hanno salutato i partecipanti e i volontari e sono scesi anche loro in