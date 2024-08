Rinnovo Kvaratskhelia CRC | Se ne parlerà attivamente solo da settembre in poi

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di venerdì 2 agosto 2024) Il Napoli attende la chiusura del mercato per avviare le trattative per il prolungamento del contratto di. Nel calderone del calciomercato e dei rinnovi contrattuali, uno dei temi più discussi in casa SSC Napoli è quello del futuro di Khvicha. Mentre la squadra partenopea continua a prepararsi per la nuova stagione, i tifosi si interrogano sull’eventualità di un prolungamento del contratto del talentuoso esterno georgiano. Attualmente,sta dimostrando la sua qualità durante le amichevoli estive a Castel di Sangro, dove è regolarmente tra i migliori in campo. Nonostante la sua assenza durante la prima parte del ritiro a Dimaro Folgarida, dovuta al supplemento di vacanze concesso per la partecipazione agli Europei in Germania, il giocatore si è recentemente unito ai suoi compagni di squadra.