Renzi prova il colpaccio col Pd con il contratto alla tedesca Ma fu un fallimento

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 2 agosto 2024) L'immagine non è tra le più confortanti. Matteo, Angelo Bonelli, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni ed Elly Schlein chiusi in una stanza a redigere il». «Approviamo il salario minimo?», «Non dirlo neanche per scherzo», «Procediamo con la separazione delle carriere dei magistrati?», «Allora ditelo, mando all'aria il governo»: dialogo neanche troppo fantasioso tra i possibili alleati del campo largo, sulla carta, divisi su tutto. Una baraonda, più che una possibile maggioranza parlamentare. Eppure proprio il leader di Italia Viva ha riesumato il famigerato»: «quella del campo largo è un'alleanza molto difficile da costruire e ci vorrà un, per usare le parole di Giuseppe Conte, in un'altra era geologica, con il governo giallo-verde.