Rai in lutto addio alla penna storica del giornalismo e voce degli ultimi

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di venerdì 2 agosto 2024)in Rai e nel mondo delsardo. È scomparso all’età di 68 anni lo storico giornalista noto per i suoi numerosi servizi su temi complessi e delicati. Il suo obbiettivo era quello di dareaglicon servizi dedicati a fare emergere le vite delle persone ai margini della nostra società Ilsardo perde unaCon il suo programma su Tcs, “Zona Franca,” si è distinto per la sua dedizione a difendere chi era in difficoltà: persone ai margini, poveri, sfrattati e chi viveva in abitazioni fatiscenti. Nel 1995, il giornalista fu finalista al premio Ilaria Alpi, arrivando secondo con una storia su “Vincenzina,” prodotta per la Tgr Sardegna. Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva L'articolo Rai indelproviene da TvZap.