Omicidio di Sharon tante le segnalazioni | c’è un pregiudicato visto in via Castegnate

(Di venerdì 2 agosto 2024) Terno d’Isola. Tra leche stanno arrivando in queste ore sull’diVerzeni, ce n’è una che ha colpito in modo particolare i carabinieri del nucleo investigativo di Bergamo. Riguarda un quarantenne di nazionalità straniera,, conosciuto nella zona dell’Isola per essere un attaccabrighe e per la sua vita di espedienti. Fin qui nulla di particolare, se non fosse che l’uomo, domiciliato nel comune di Capriate San Gervasio, martedì mattina intorno a mezzogiorno è stato notato da alcuni passanti camminare nervosamente in viaa Terno. Cosa ci faceva poche ore dopo l’accoltellamento della 33enne proprio nel punto in cui è stata trovata in fin di vita? Una domanda che gli inquirenti intendono porre a lui, quando però l’avranno trovato.