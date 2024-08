Nuoto Simona Quadarella approda nella Finale olimpica degli 800 sl Difficile ambire al podio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 2 agosto 2024)è tornata in acqua dopo la grande delusione delmancato nei 1500 stile libero a queste Olimpiadi di Parigi. La seconda gara in cui la romana è stata e sarà tra le protagoniste è quella800 sl. Tre anni fa, a Tokyo (Giappone), l’azzurra seppe riscattarsi e ottenere unolimpico molto significativo. In questo caso,alsarà molto complicato. Oltre alla solita Katie Ledecky, autrice anche in queste batterie odierne delle 16 vasche del miglior tempo di 8:16.62,dovrà fare i conti con un gran numero di avversarie. L’altra statunitense Paige Madden (8:18.48), le due australiane Ariarne Titmus (8:19.87) e Lani Pallister (8:20.21), tornata a competere dopo aver saltato i 1500 sl per il Covid-19, e la tedesca Isabel Gose (8:20.63) che l’hanno preceduta nell’overall di queste heat.(sesta nel computo complessivo in 8:20.