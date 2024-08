Noi Moderati scalda i motori | ecco chi ci sarà

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 2 agosto 2024) Adesso è ufficiale: ‘Noi’ correrà alle prossime regionali a sostegno del candidato di centrodestra e lo farà con una lista dal nome emblematico ‘Noi- Civici per l’Umbria’ che vedrà impegnati anche tantissimi amministratori ed ex amministratori civici, insieme per costruire. A farlo sapere Luca Briziarelli, responsabile organizzativo regionale che per ‘Noi’ ha il compito di costruire la lista in vista dell’imminente campagna elettorale.