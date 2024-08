Moreschi di Vigevano la proprietà | Vogliamo assicurare la continuità dell' attività

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 2 agosto 2024), 2 agosto 2024 – Non disperdere gli sforzi prodotti per salvare l’azienda ein tempi brevi lanel rispettoe procedure di legge. E’ l’intenzione del fondo svizzero Hurleys, proprietario del brand, uno dei più importantia calzatura di lusso “made in Italy” per la quale è in corso la procedura di liquidazione giudiziale. Una vicenda complessa che ha interessato la nuova’azienda acquisita in due diversi momenti tra il 2020 ed il 2024. E che ora, a fronte del duro comunicatoe rappresentanze sindacali, che parlano di un epilogo già scritto e di ciò che non è stato fatto per salvare il brand, dice la sua. «Hurleys prende atto con disappunto del comunicatoo scorso 25 luglioa Cgil sulla vicenda– si legge in una nota – e si riserva ogni iniziativa nelle sedi competenti.