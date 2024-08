Mingardi la mia Riccione | Ma quella musica non è finita

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 2 agosto 2024) La festa degli 84 anni Andreal’ha voluta a, e naturalmente sul palco con i Supercircus ripercorrendo la sua storia, tra ricordi e racconti., perché festeggiare a? "Amoquasi come Bologna, ed è bello essere qui". Si ricorda ancora la prima volta? "Certo che me la ricordo. Era il 1960 e con la mia band ci siamo esibiti al Carillon, un locale affacciato su viale Ceccarni. Abbiamo fatto rock and roll. Gran serata, ma il locale non ebbe tanta fortuna, dopo pochi anni ne fecero una banca". Che estati erano? "Erano estati incredibili. La mondanità che in seguito venne tanto criticata, qui aera una festa popolare. Ho visto corse di bici in cui gareggiavano Celentano e Buscaglione a cui assistevano migliaia di persone. C’era movimento in tutti i locali, ed erano tanti.