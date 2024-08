Marin | Napoli sogno avverato ho imparato molto al Real

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 2 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Per me stare nelè un altroche siizza, sono in un grande club. Ho sempre voluto giocare in Serie A, sono contento della decisione che ho preso e i compagni mi hanno accoltobene”. Così Rafa, il nuovo difensore delacquistato dalMadrid per undici milioni, si è presentato nella sua prima conferenza stampa a Castel di Sangro, con il dg Manna e la maglia numero 16 da lui scelta. Il 22enne difensore iberico porta in maglia azzurra la sua crescita nelMadrid e in prestito all’Alaves: “Il– spiega – ti insegna un valore che è il culto del lavoro fin da piccolo. I risultati non dipendono dalla fortuna ma dal lavoro, mi porto dietro questo insegnamento. Il mio modello è Sergio Ramos per la grinta e il comportamento fuori dal campo.