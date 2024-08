Libano non solo Unifil La chiave è la diplomazia contro gli errori del passato Parla il generale Torres

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di venerdì 2 agosto 2024) Mentre sulil ministro della Difesa Guido Crosetto ieri in occasione della sua audizione alla Camera ha messo l’accento su due passaggi nevralgici (i binari su cui deve procedere la strategia italiana da un lato e l’obiettivo che si prefiggeva l’Onu circa la missionedall’altro), nell’area meridionale del Paese dove opera la missionela tensione non si abbassa, anzi il rischio più probabile è che, in attesa della reazione iraniana, si possa concretizzare lo scenario che tutti rifiutavano: l’allargamento a macchia d’olio del conflitto.