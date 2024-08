Le altre di C Turris deferita | la precisazione del club corallino

Leggi tutta la notizia su anteprima24

Tempo di lettura: < 1 minuto Dopo il deferimento dei giorni scorsi (LEGGI QUI), laoggi ha fatto chiarezza con un comunicato stampa fornendo la sua versione dei fatti in merito agli addebiti mossi dal Procuratore Federale: "La S.S.Calcio 1944 comunica di aver provveduto al pagamento degli stipendi dei calciatori e dei tecnici (compresi quelli esonerati), nonché delle ritenute. Il pagamento è avvenuto con addebito sul conto corrente dedicato. Si ringrazia fortemente la società Vinci Costruzioni del Gruppo Capriola per l'importante contributo economico apportato, necessario per rispettare la scadenza di pagamento".