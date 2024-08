La manifattura italiana sfida i giganti Europei | un confronto con Germania e Francia

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di venerdì 2 agosto 2024) Uno studio della Luiss smonta il mito dell’inefficienza della, dimostrando la sua competitività con. Laè da sempre un pilastro fondamentale dell’economia nazionale, nota per la sua qualità artigianale e l’innovazione tecnologica. Nonostante ciò, è spesso percepita come meno efficiente rispetto ai colossicome. Uno studio sulle prospettive della competitivitàNotizie.com foto Ansa Recentemente, uno studio della Luiss ha ribaltato questa percezione, dimostrando che laè altrettanto competitiva. Tuttavia, il settore deve affrontare sfide significative legate ai servizi e alle infrastrutture. In questo articolo, analizziamo i risultati dello studio, riassunti da Fabrizio Onida, e scopriamo i punti di forza e le aree di miglioramento della