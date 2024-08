La land art di Gambarin | I miei ritratti sulla terra? Invocano pace e fratellanza

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 2 agosto 2024) Un trattore e un aratro al posto di colori e matite. E la, un campo di 27mila metri quadrati a Castagnaro in provincia di Verona, diventa la sua tela. Qui Dario– artista di origine veneta trapiantato a Bologna – realizza le sue opere, puntualmente accompagnate da messaggi che chiedono, uguaglianza etra gli uomini. L’ultimo lavoro, che ritrae la torre Eiffel e i cerchi delle Olimpiadi, è dedicato ai Giochi in corso. Quale è lo spunto? "In un momento storico attraversato da conflitti e tensioni internazionali lo sport, esattamente come accadeva nella Magna Grecia, diventa un momento di distensione caratterizzato da uno scambio rispettoso tra le diverse culture, che include le varie religioni e nazionalità. Ho pensato quindi di sottolineare l’importanza di questo evento".