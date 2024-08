Judo +78 kg femminile oggi in tv con Asya Tavano Olimpiadi Parigi 2024 | orario e canale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 2 agosto 2024) Il programma e gli orari della categoria +78kgdialledidi venerdì 2 agosto. Tutto pronto per l’entrata nella competizione a cinque cerchi di. Dopo la grande gioia per l’oro di Bellandi, la friulana proverà a riportare l’Italia sul podio. Due volto bronzo continentale, la classe 2002 è pronta al suo debutto a cinque cerchi nei sedicesimi di finale contro la serba Milica Zabic. L’azzurra salirà sul tatami come settimo incontro a partire dalle 10.00 di venerdì 2 agosto e, in caso di vittoria, proseguirà nel corso della giornata con i successivi turni a eliminazione diretta. Potrebbero essere previsti dei collegamenti su Rai 2 anche per le fasi iniziali del torneo, ma si potrà seguire sicuramente integralmente l’evento su Discovery+.