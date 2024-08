Il farmaco usato da tutti provoca cecità | l’allarme dei medici spaventa tutti

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di venerdì 2 agosto 2024) Ilanciano: unmoltopuò causare addirittura. Vediamo di qualenale si tratta. Anche se sappiamo che i farmaci non sono mai del tutto innocui, spesso tendiamo ad abusarne e a usarli senza nemmeno sentire il pare di un esperto. Ma ora daiarriva: uno dei farmaci più usati può causare. Unmoltopuòre/Cityrumors.itIn Italia – e non solo in Italia – abbiamo un po’ la tendenza ad usare i farmaci con troppa disinvoltura come se gli effetti collaterali non esistessero. La maggior parte delle persone, infatti, assume farmaci al primo raffreddore e prende antibiotici anche laddove non c’è una reale necessità. Soprattutto molti di noi hanno la pessima abitudine di assumerenali senza nemmeno aver prima consultato un medico.