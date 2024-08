I migliori ristoranti di Parigi secondo i parigini

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di venerdì 2 agosto 2024) La redazione di GQ Francia ha voluto riunirsi per scegliere idi, quelli ai quali si fa visita più spesso per mangiare bene e passare un momento piacevole senza mai stancarsi. Molto spesso, si tratta di luoghi non particolarmente pretenziosi; di certo i loro proprietari non sanno che i nostri giornalisti raccomandano con entusiasmo la loro cucina ad amici e colleghi. Quindi ecco i 10della Ville Lumière consigliati da GQ Francia. Ora Farmhouse Tipologia di luogo - Incastonata nel cuore del parco di Buttes Chaumont, la Ora Farmhouse si ripropone come casa di campagna nella quale rifugiarsi ogniqualvolta si desideri un po' di cucina casereccia. Il messaggio e l'esperienza sono chiarissimi: i piatti vengono disposti direttamente sul tavolo, guarnito da una tovaglia in carta bianca e la condivisione dei piatti è fortemente consigliata.