I filler sono un vero problema si pensa siano economici e meno invasivi non è così Aumentano i lifting | parla il chirurgo dei divi Renato Calabria

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 2 agosto 2024) Qual è lo stato di salute della chirurgia estetica? Qualigli interventi più richiesti e quali quelli da evitare? Ciildelle dive e dei, 30 anni sulle spalle di onorata carriera, a sciogliere questi interrogativi. “Le statistiche ufficiali dell’American Society of Plastic Surgery – ha affermatoa Il Corriere della Sera – confermano che c’è un trend generale di aumento deidell’8% dovuto allo svuotamento e perdita di volume con il ricorso ai farmaci per dimagrire. E c’è un aumento anche degli interventieseguiti in anestesia locale quali lo ‘One Stitch Facelift’, che noi chiamiamo ‘Lunch Time Lift’, di cuipioniere. Oltre alla crescita del 8-10 % della lipo scultura-addominale e della ‘Corset Mini-addominoplasty’.