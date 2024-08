Guai per Justin Timberlake sospesa la patente di guida

Leggi tutta la notizia su mistermovie

(Di venerdì 2 agosto 2024) Scritto daperladi, Aè stataladidopo un’udienza a New York. La pop star di 43 anni è stata arrestata a Sag Harbor, New York, a giugno perin stato di ebbrezza, e aè statala, dopo aver partecipato all’ultima udienza tramite un collegamento video da Anversa, in Belgio.si fa sospendere ladi– che è attualmente in tour in Europa – si è dichiarato non colpevole di un’accusa di reato rivista diin stato di ebbrezza, secondo PEOPLE. Il giudice del Sag Harbor Village Carl Irace ha anche inviato un avvertimento a Edward Burke Jr, l’avvocato di, accusandolo di fare commenti “irresponsabili” sul caso.