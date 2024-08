Formula E | Maserati tempo di bilanci di fine stagione

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 2 agosto 2024) SecondainE per lache si è ben disimpegnata nel campionato elettrico riuscendo a piazzare, anche, diversi risultati positivi che sono stati apprezzati dalla scuderia azzurra. La classifica piloti è stata positiva a metà in realtà: Maximilian Gunther ha terminato all’ottavo posto, mentre Jehan Daruvala (al primo anno con la squadra del Tridente) ha terminato le ostilità elettrificate al ventunesimo posto. Il momento più alto di questa10, ovviamente, la vittoria del corridore tedesco in quel di Tokyo. Ottavo posto per il team, invece, nella graduatoria dedicata ai Costruttori.