Esodo estivo weekend di traffico intenso sulle strade italiane

(Di venerdì 2 agosto 2024) È iniziato il grandee lesi preparano a un fine settimana di. Oggi, venerdì 2 agosto, è previsto un bollino rosso nel pomeriggio, mentre domani, sabato 3 agosto, si attende un bollino nero, soprattutto nella mattinata. Anche domenica 4 agosto non sarà da meno, con un flusso continuo di auto in direzione delle località di villeggiatura e verso i confini di Stato. Le tratte interessate Le principali direttrici interessate saranno quelle verso il sud Italia, con particolare attenzione alle dorsali adriatica, tirrenica e jonica. Molti viaggiatori si dirigeranno verso le spiagge e le montagne, oltre che verso i confini con Francia, Slovenia e Croazia. Anas, per facilitare la circolazione, ha deciso di sospendere 906 cantieri su un totale di 1278 fino al 3 settembre.