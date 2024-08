Doppio tragico incidente nel centro di Milano | un’auto si schianta contro un negozio e un furgono travolge 4 persone

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 2 agosto 2024) Quella di ieri è stata una giornata tragica per la città di, dove si sono verificati due incidenti mortali. In entrambi i casi i conducenti hanno perso illlo dei rispettivi mezzi. Si tratta di un furgone bianco, che ha investito 4, e di un Suv Porsche Cayenne che si ètoun. L’del furgone Ieri pomeriggio verso le 16:30 un uomo 55enne alla guida di un furgoncino bianco stava percorrendo via Boccaccio, in pieno, quando avrebbe tagliato la strada in diagonale invadendo il marciapiede opposto al senso di marcia, abbattendo un semaforo e investendo i pedoni. Ne sono stati colpiti 4 e uno di loro è morto. Si tratta di un turista 30enne, portato d’urgenza al Niguarda in condizioni disperate.