Di Gennaro avvisa | Inter percorso duro! Antagonista? Questa

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 2 agosto 2024) Antonio Di, ex giocatore e oggi opinionista televisivo, ha parlato del prossimo campionato di Serie A focalizzandosi anche sull’. BILANCIO –Antonio Di, in collegamento su Tmw Radio, ha parlato del mercato delle big di Serie A: «L’con Zielinski e Taremi si è ancora rafforzata e sta completando una rosa che avrà unmolto. Mi piacciono Milan, Juventus e Napoli, con Conte come è entrato nella testa dei calciatori. La Roma si sta muovendo abbastanza bene, la Lazio si sta ringiovanendo con un allenatore accolto da scetticismo ma è un allenatore serio e bravo. Vedo anche la Fiorentina che sta prendendo giovani e giocatoriessanti per Palladino. La Juventus se fa ancora alcuni colpi può essere l’. L’Atalanta, se arriva anche Nico Gonzalez, vuol dire che vuole puntare in grande».