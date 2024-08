Cosa fare questo weekend a Bologna | gli eventi del 2 3 e 4 agosto 2024

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 2 agosto 2024), 2– Tra cinema e musica, il primodiè ricco di appuntamenti da non perdere, da venerdì a sabato. Venerdì 2Dalle 18, la Fiera di San Lazzaro ospita ResisDance, con Antonio Ferrari (dj Ralf), i Pastaboys e Fresco Dj. Attesi anche Umberto e Dj Cream. Alle 21, in Montagnola (per il Montagnola Republic) è atteso Federico Califano 4tet. Sempre alle 21, le Serre dei Giardini Margherita attendono Erin Afrofunk. Alle 21.15, in piazza Maggiore c’è il Concerto finale del concorso ‘2’. Protagonista è l’Orchestra del Teatro Comunale diretta da Frédéric Chaslin, impegnato anche come solista. Alle 21.30, l’Arena Puccini guarda C’è ancora domani di Paola Cortellesi. Sempre alle 21.30, Frida nel parco (in Montagnola) invita i Mandalamarra che si esibiscono live.